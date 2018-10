Agricoltura, dalla Regione 450.000 euro alle aziende che investono nel bio 

Nell'ambito della misura 11 del Programma di sviluppo rurale, la Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento di 450.000 euro in favore di 29 aziende agricole lombarde che si occupano di produzione biologica.

"La Regione Lombardia vuole aiutare concretamente questi imprenditori nell'ambito del periodo di conversione al metodo di produzione biologico - è il commento dell'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi -. C'è molta sensibilità, soprattutto sui mercati esteri, ma ultimamente anche in Italia, sui prodotti biologici e sulla sostenibilità ambientale dei sistemi di produzione. Per questo la Regione vuole investire ulteriormente in questo settore e nelle aziende che ci credono".

"Oltre ai 7 milioni distribuiti nel 2018, grazie alle modifiche al Psr approvate dall'Unione europea, - ha proseguito Rolfi, presentando la graduatoria di questa tranche di finanziamento - ne avremo altri 7, che andranno a bando nei prossimi mesi".

"La conversione e il mantenimento del biologico - ha concluso - rappresenta un valore aggiunto per la distintività dei nostri prodotti, la cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo e va valorizzata". Di seguito la distribuzione delle risorse, divisa per province:

- provincia di Brescia - 6 aziende - 92.000 euro

- provincia di Lodi - 1 azienda - 47.800 euro

- provincia di Mantova - 4 aziende - 73.000 euro

- provincia di Milano - 3 aziende - 24.000 euro

- provincia di Pavia - 14 aziende - 205.000 euro

- provincia di Sondrio - 1 azienda - 2.000 euro.