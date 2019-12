Il fatturato vola e la Morgan Tecnica raddoppia: pronto il nuovo stabilimento

Un'eccellenza bresciana che cresce e si espande senza lasciare il nostro territorio. È la Morgan Tecnica di Adro che, nei giorni scorsi, ha inaugurato il secondo polo produttivo realizzato sul suolo franciacortino. La Morgan 2, situata a un chilometro di distanza in linea d'aria dalla casa madre di via San Pancrazio, nasce sulle ceneri di un capannone vuoto da tempo.

Una bellissima notizia, e non solo per l'azienda leader da oltre 24 anni nel settore dei macchinari e dei software per la produzione di capi d'abbigliamento. Nel nuovo stabilimento del gruppo, che occupa ben 4550 metri quadrati in via Zocco, lavoreranno 30 persone, portando a quota 70 il numero totale di addetti.

Un investimento importante, ma necessario visto la mole di lavoro sempre più in crescita dell'azienda, che ha stretto importanti accordi di partnership con grandi marchi dell'abbigliamento come Diesel, Fruit Of The Loom e Liu Jo; e ancora Calzedonia, Intimissimi, Artsana e Ermenegildo Zegna.

Nel nuovo polo produttivo trovano spazio un'officina da 1330 metri quadrati, un magazzino automatizzato di ultima generazione e pure uno showroom. Un gruppo florido e in crescita, il trend registrato negli ultimi 10 anni è del 30%, il cui fatturato è schizzato a quota 18 milioni e 600 mila euro.