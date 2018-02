Ghedi: fatturato record per la Zoogamma, che intanto si compra anche la Serum

Fatturato da record e nuova acquisizione per la Zoogamma di Ghedi, azienda specializzata nella zootecnica, prodotti zootecnici e allevamenti e interamente controllata dalla Schils Holding, gruppo olandese. Come scrive Bresciaoggi, la Zoogamma nel 2017 ha portato a termine con successo l'acquisizione della Serum Italia Spa di Cazzago San Martino, per poco più di 4 milioni di euro.

La Serum conta una trentina di dipendenti: l'azienda è tra gli specialisti italiani nella produzione di proteine di siero liquido e nella concentrazione di siero. Per il settore, un'acquisizione importante: così come sono importanti i risultati raggiunti dalla Zoogamma negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il bilancio 2016, l'azienda bresciana ha raggiunto e superato i 191 milioni di euro di fatturato, in aumento di oltre 30 milioni rispetto all'esercizio precedente, confermando il suo ruolo di leader nella nutrizione animale e nella produzione di alimenti completi, complementari e materie prime per i prodotti destinati all'alimentazione di vitelli a carne bianca e animali giovani.

Il gruppo che si riferisce a Zoogamma, come detto controllato dalla Schils Holding a sua volta di proprietà del VanDrie Group, oltre allo stabilimento di Ghedi conta una struttura a Desenzano del Garda (la Kalmi Italia Spa) e aziende ancora a Ghedi (la Salzoo srl) e Roverbella (la Conxentra srl).