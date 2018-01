Proprietà tedesca, orgoglio bresciano: 21 milioni di euro per i vaccini della Izo

Proprietà tedesca, orgoglio italiano (e bresciano): annata da record per la Izo, azienda nata in seno all’Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna ma privatizzata ormai da una quindicina d’anni (era il 2004) e dal 2014 controllata dalla multinazionale teutonica Ew Group, attraverso il brand Vaxxinnova.

Alta tecnologia al servizio dei prodotti: la Izo è specializzata in farmaci e vaccini ad uso veterinario per animali da reddito, in particolare suini e conigli. Il fatturato dell’anno appena concluso è in crescita di quasi il 7% sul 2016, raggiungendo quota 21 milioni di euro.

Di questi, scrive il Giornale di Brescia, sono circa 6 milioni i ricavi da vendite in Italia, e circa 15 quelli dal resto del mondo, di cui quasi 3 milioni nei Paesi dell’Unione Europea. L’azienda ha sede a Brescia, in Via San Zeno, ma produce in provincia di Pavia, con uno stabilimento a Chignolo Po. La società celebra simbolicamente nel 2018 il suo primo mezzo secolo di attività.

Sul tema della tecnologia e del costante aggiornamento la Izo ha investito più di 2 milioni e mezzo di euro, e solo nel 2017 (quasi tre volte in più rispetto all’anno precedente). La gamma dei prodotti aziendali comprende tutte le forme farmaceutiche classiche (soluzioni e sospensioni iniettabili, pomate endomammarie, polveri e liquidi per uso orale) oltre ai vaccini.