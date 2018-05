Affare milionario tra Firenze e Manerbio: la Solari Sistemi adesso è toscana

Shopping toscano in quel di Manerbio: la Quid Informatica – società con quartier generale a Firenze ma che ha una sede anche a Brescia, e poi Milano, Padova e Udine – ha completato l'acquisizione della Solari Sistemi, specializzata nello sviluppo di soluzioni applicative per il mercato dei servizi finanziari.

Nel dettaglio, l'azienda di Manerbio ha chiuso il 2017 con oltre 3 milioni di euro di fatturato, e ad oggi occupa 23 dipendenti. Tra i “prodotti” offerti da Solari Sistemi anche gestione di leasing nell'automotive, credito rotativo, credit bureau e prestiti personali.

“L'acquisizione di Solari Sistemi – spiega Quid Informatica in una nota – rientra nel piano strategico finalizzato a integrare le soluzioni aziendali per l'automazioni dei processi di vendita con le soluzioni per la gestione back office, contabilità e compliance”.

Quid Informatica lavora in Italia da più di 30 anni, fondata nel 1987: il gruppo come detto conta cinque sedi nel Belpaese, occupa ben 290 persone e ha chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 26 milioni di euro (in crescita a doppia cifra sul 2016, +12%).