Debiti per oltre 50 milioni di euro: crisi durissima per la Metalli Capra

Un'altra storica azienda bresciana in piena crisi: come scrive il Giornale di Brescia, la Raffineria Metalli Capra di Castelmella (ma con uno stabilimento anche a Montirone) a breve dovrebbe presentare richiesta in tribunale per l'avvio di una procedura di concordato preventivo. Negli ultimi giorni sarebbe stata poi depositata una nuova istanza di fallimento (la quarta) da parte di un fornitore.

Adesso qualcosa scriocchiola, ma scricchiola davvero: pare infatti che per la prima volta si stiano registrando dei ritardi nel pagamento degli stipendi. La Metalli Capra, nei due stabilimenti bresciani, occupa in tutto più di 120 dipendenti.

Una storia che comincia da lontano: l'azienda opera dal 1947 nel settore dell'alluminio secondario producendo pani di alluminio in lega per processi di pressofusione, pressocolata e leghe semiprimaria per fusioni in conchiglia.