Colto da un infarto mentre è in vacanza, morto noto imprenditore bresciano

L’industria bresciana piange la morte di Mario Ghidini Bosco, storico imprenditore valtrumplino deceduto a 77 anni mentre si trovava in vacanza con la moglie nella sua casa di Sanremo, dove pure era molto conosciuto, ucciso da un infarto. Sono attesi in tantissimi oggi pomeriggio (giovedì) ai funerali, che verranno celebrati alle 15 nella chiesa parrocchiale di Marcheno, il paese dove è cresciuto.

Ghidini Bosco lascia la moglie Sofia, i figli Pierpaolo con Elisabetta, Benedetta e Pietro, Antonella con Giuseppe, Marco con Gianmarco, Caro e Sofiabeatrice. Volto più che noto dell’economia bresciana, Mario Ghidini Bosco ha gestito per più di 40 anni l’industria di famiglia, la Ghidini Pietro Bosco Spa fondata addirittura nel 1929 a Lumezzane dal padre Pietro, di cui porta ancora il nome.

L’azienda venne trasferita proprio da Mario a Marcheno (nella frazione di Brozzo) negli anni ’70: la ditta è specializzata nella produzione di maniglie per porte e finestre, e ad oggi occupa ancora più di un centinaio di operai in due stabilimenti. Amici e parenti lo ricordano come un uomo buono, e un gran lavoratore: grande appassionato di montagna, lo chiamavano anche “l’industriale contadino”.