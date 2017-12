Nasce la Disneyland del ghiaccio, per Brescia un affare da 15 milioni di euro

Affare plurimilionario per la Industrial Frigo di Calcinato: l’azienda bresciana, a pochi mesi dal suo primo mezzo secolo di attività, si occuperà di realizzare il primo parco tematico sul ghiaccio del mondo, una vera e propria “Ice City” che verrà realizzata in un’area coperta 10 metri sotto terra e che si estenderà per più di 10mila metri quadrati.

Lo scrive il Giornale di Brescia: il nuovo parco divertimenti a tema “ghiaccio e neve” verrà realizzato in Uzbekistan, e per la bresciana Industrial Frigo la commessa vale oltre 15 milioni di euro. In queste settimane si lavora serrati alla progettazione: il parco sarà dotato di scivoli e attrazioni tipo montagne russe, ma anche attrezzato con piste da pattinaggio e campi da hockey, piste per short track e campi da curling.

Non mancheranno poi una pista olimpica vera e propria, un trenino per visitare tutto il parco, un fiume di ghiaccio (da navigare, chissà) e altre numerose attrazioni come una pista da bob e una montagna da scalare (per gli appassionati del climbing).