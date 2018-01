Maxi-investimento, la fabbrica raddoppia con 300 nuovi posti di lavoro

A poco più di un anno dalle anticipazioni “ufficiali” prende forma sempre più concreta il nuovo investimento plurimilionario del Gruppo Oldrati, multinazionale delle gomma di origini bresciana ma che ha fatto fortuna in terra bergamasca, a Villongo, e che presto trasferirà il suo quartier generale di nuovo in provincia di Brescia, in territorio di Adro dove l'azienda è già presente con uno stabilimento da oltre 30mila metri quadrati (con circa 400 dipendenti).

Entro i prossimi due anni la fabbrica raddoppierà: sia per quanto riguarda la superficie (fino a circa 60mila metri quadrati) sia per quanto riguarda i lavoratori occupati, che da 400 dovrebbero passare a oltre 700.

Un investimento sostanzioso, nell'ordine di (almeno) dieci milioni di euro, per cui si sta lavorando alla fase burocratica e autorizzativa. Un conto economico al ribasso, decisamente al ribasso in attesa di dati ufficiali: solo la nuova palazzina adibita a sede legale (da poco meno di 3000 mq) potrebbe costare fino a 2 milioni di euro.