Tre milioni di clienti per Giemme: dopo gli States l'obiettivo è il Giappone

Più di 3 milioni di clienti e più di 30 milioni di ricavi per tutto il gruppo: sono questi i numeri dell'azienda bresciana dell'abbigliamento Giemme Brandscorporate, storico marchio di settore che proprio nel 2018 celebra i suoi primi 40 anni “ufficiali” di attività. Con una grande novità in arrivo: non solo negozi, la prossima tappa sarà l'e-commerce, la vendita online.

Lo scrive il Giornale di Brescia: l'azienda con sede a Pontevico punta alla conquista di nuovi e importanti mercati, dopo aver già fatto breccia (e non poco) nei cuori e nei portafogli di clienti e investitori americani.

Circa un anno e mezzo fa il gruppo Giemme ha infatti inaugurato la sua prima boutique a stelle e strisce, direttamente a New York, e le vendite hanno già raggiunto risultati significativi. Opportunità non da poco, per un'azienda che fattura oltre il 50% attraverso il “selling” estero.