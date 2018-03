Shopping bresciano in Friuli: affare milionario per la Garda Plast

Shopping bresciano in terra friulana: l'azienda Garda Plast di Polpenazze sul Garda, controllata per oltre il 70% dal fondo di investimenti Progressio, ha infatti concluso con successo l'acquisizione (al 100%) della Ifap di Palmanova, in provincia di Udine.

Fondata nel 1959 dalla famiglia Bruseschi, Ifap è attiva nella produzione di preforme in Pet (polietilentereftalato, il materiale più comune usato per bottiglie e affini) in particolare per i settori della detergenza e del latte, ma si occupa anche del soffiaggio di bottiglie e di produzione di tappi destinati all'industria farmaceutica.

Garda Plast è invece storica azienda gardesana, ad oggi tra i “player” di riferimento in Italia nella produzione di preforme (sempre in Pet) per i settori delle acque minerali, soft drinks e detergenza. Un'acquisizione complementare, utile all'una e all'altra società.