Sul Garda la miglior "Medical Spa" d'Italia: da Gerry Scotti a Beppe Grillo, fa il pieno di vip

Dalla Bit di Milano, la Borsa internazioanle del Turismo, un ambito riconoscimento a una nota struttura ricettiva del Bresciano: il Centro Tao del Park Hotel Imperial di Limone sul Garda è stato premiato quale migliore “Medical Spa” di tutta Italia nell'ambito degli “Italian Spa Awards 2018”, in scena appunto alla Borsa del turismo di Milano.

Domenica la meritata consacrazione: il Centro Tao gardesano, aperto da più di 30 anni, ha avuto la meglio sull'agguerrita concorrenza composta tra gli altri dal Relais San Maurizio di Santo Stefano Belbo (CN), il Petriolo Spa Resort di Civitella Paganico (GR), il Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio, il Grotta Giusti di Monsummano Terme (PT), il Galzignano Terme Spa & Golf Resort.

Il Park Hotel Imperial di Limone era l'unica struttura bresciana in gara, in tutte e tre le categorie del concorso (oltre alla Medical Spa anche l'Urban Spa e la Destination Spa). Il premio Medical Spa riguarda tutte le strutture che offrono non solo trattamenti di medicina e chirurgia estetica, ma anche benessere e bellezza.