Via libera alla nuova Conad: in arrivo supermercato da 2800 mq

A Carpenedolo il nuovo supermercato si farà: lo ha deliberato il consiglio comunale, dando quindi il via libera a tutti gli effetti al progetto di realizzazione del nuovo store a marchio Conad, in località Tezze, una struttura da circa 2800 metri quadrati in un’area complessiva da oltre 18mila, che un tempo era a destinazione agricola.

L’approvazione in consiglio è l’ultimo step burocratico prima dei cantieri, che potrebbero essere allestiti già nei prossimi mesi. Il nuovo supermercato Conad porterà nelle casse comunali ben 580mila euro di oneri di urbanizzazione.

Non ci sarà bisogno di assoggettare il progetto alla Vas, la Valutazione Ambientale Strategica: sul tema, come riportato dal Giornale di Brescia, non mancano le polemiche. In particolare le minoranze hanno sottolineato alcuni problemi per così dire “logistici”: la vicinanza al cimitero e ad alcune aree agricole del paese, la vicinanza (poche centinaia di metri di distanza) da un altro supermercato, a marchio Lidl.