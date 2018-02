Fatturato record per Busi Group, che ora "vola" verso Spagna e Sudamerica

Busi Group viaggia a gonfie vele: il gruppo bresciano con sede a Paitone (e che riunisce tre realtà come Bte Spa, Mec Spa e Omb Tecnology srl) ha chiuso il 2017 con un fatturato di 76 milioni di euro, in aumento a doppia cifra (+10%) rispetto ai risultati dell'anno precedente. Il trend positivo ha permesso a Busi Group di raggiungere “posizioni importanti” sui competitor italiani ed europea, arrivando ad occupare una fetta di mercato pari a circa il 15% del totale.

Il gruppo è specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi innovativi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti: tra gli obiettivi del 2018 sicuramente il consolidamento della presenza in Italia e nuovi investimenti all'estero, soprattutto in Spagna e in Sudamerica.

Notizie dalle tre aziende. Omb Technology ha chiuso commesse importanti in Italia e all'estero: oltre 6 milioni di euro per una fornitura in Spagna, altri 2 milioni e mezzo per la fornitura di 33 nuovi mezzi per la raccolta in Valsabbia, oltre alla venidta di 1800 cassonetti per la multiutility del Gruppo Hera, chiudendo il 2017 con un fatturato di 26 milioni (+18%).