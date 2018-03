Bialetti Industrie: fatturato in crescita, ora la grande sfida del mercato cinese

Fatturato in crescita per la Bialetti Industrie di Coccaglio, azienda leader nel mercato italiano delle caffettiere (con una quota di oltre il 70%) e in quello degli strumenti da cucina (oltre il 20% del totale): i dati relativi al 2017 “raccontano” di vendite in aumento di oltre 2 milioni, da 176 e mezzo a 178,6 milioni di euro, con i ricavi dai negozi a gestione diretta, che rappresentano il 47% dei ricavi del gruppo, in crescita addirittura del 19% sul 2016 (da 69,5 a 83 milioni di euro).

Lo storico marchio della moka made in Italy dal 1998 ha trovato casa a Coccaglio: ad oggi il gruppo occupa più di 1500 dipendenti, con stabilimenti e aziende attivi anche in Romania, Est Europa, Turchia e India. Altri numeri dal bilancio 2017: l’ebitda “adjusted” dell’esercizio è pari a 17,4 milioni, in calo rispetto ai 21,6 milioni dell’anno precedente.

Reso noto anche il piano industriale da qui al 2020: tra gli obiettivi primari dell’azienda la focalizzazione del business sulla promozione e vendita dei prodotti a maggior marginalità, tra cui appunto il segmento caffè, oltre al “maggior presidio” dei mercati esteri a più alto potenziale di crescita e dei canali e-commerce.

Tra i mercati più interessanti sicuramente quello cinese. Già nel 2017 Bialetti Industrie aveva portato a termine un accordo con Alibaba, il colosso dell’e-commerce, per la vendita delle storiche caffettiere. In futuro si venderanno anche le capsule per il caffè, pentole e utensili per la cucina.