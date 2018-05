Bialetti crolla in Borsa, azienda a rischio? I sindacati chiedono un incontro

Nessuna crisi in vista: la dirigenza fa sapere che “non ci sono elementi per ritenere che gli obiettivi fissati per il 2018 dal piano 2018-2020 non verranno raggiunti”. Ma nella pratica la giornata è andata storta, parecchio storta per il gruppo Bialetti Industrie, con quartier generale a Coccaglio: alla Borsa di Milano il titolo ha perso oltre il 10% ed è stato sospeso per eccesso di ribasso.

Un calo consistente a Piazza Affari che sarebbe conseguenza diretta della notizia, trapelata tra il weekend e lunedì, secondo cui i revisori contabili di Kpmg, multinazionale olandese che si occupa appunto di servizi finanziari alle imprese, non avrebbero espresso giudizi sul bilancio 2017 dell'azienda specializzata in prodotti per il caffè e articoli per la casa.

I revisori scrivono di “alcuni elementi di incertezza sulla continuità aziendale”: Bialetti Industrie ha comunque annunciato la prossima approvazione del bilancio di esercizio, il 28 giugno prossimo nel corso dell'assemblea dei soci convocata proprio in queste ore dal Consiglio di amministrazione.