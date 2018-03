Joint venture in Qatar, affare milionario per le armi della Beretta

La notizia della nuova joint venture di Beretta in Qatar per la produzione di armi leggere arriva a pochi mesi dalla pesante frattura nel mondo arabo, che ha visto diversi Paesi del Medio Oriente emettere pesanti sanzioni economiche nei confronti del governo di Doha, appunto in Qatar, accusato di “finanziamento e sostegno” a gruppi terroristi legati a Isis e Al Qaeda.

Ancora in Qatar intanto è stata inagurata la Dimdex, la fiera internazionale della Difesa (per non dire delle armi) a cui parteciperà anche il ministro italiano Roberta Pinotti. Una grande vetrina mondiale su cui riecheggia l'eco dell'accordo tra Beretta Holding e Barzan Holdings per l'avvio di un progetto industriale comune, per dotare le forze governative qatarine di armi da difesa leggere con tecnologie d'avanguardia.