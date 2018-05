Gusto e creatività a tavola: show-cooking e degustazioni a Rovato

La cucina è prima di tutto originalità e invenzione. Saper rivisitare classici della tradizione con amore, mettendo in risalto le caratteristiche del piatto in maniera innovativa. L’appuntamento con il gusto è in programma sabato 19 maggio a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Franciacorta. Protagoniste dell’evento la blogger di iFood Silvia Congiu e la sua creatività in cucina. Durante l’evento Silvia mostrerà al pubblico una versione inedita della panna cotta, con rosmarino e fragole, servita al cucchiaio. Gli ospiti a fine evento potranno degustare il dolce preparato per poterlo riproporre a casa propria per le occasioni speciali.



Una base cremosa di panna arricchita da una coulis di lampone e da un aroma delicato di rosmarino. Per finire un crumble croccante di biscotto. Semplicità, originalità e gusto in un bicchiere. Silvia Congiu preparerà una versione simpatica di un classico dolce italiano, famoso nel mondo: la panna cotta. Aromatizzata con il rosmarino acquista quella nota in più che fa la differenza. Un dolce monoporzione adatto per tutte le occasioni, per un fresco e insolito fine pasto.