Lardo, spuma di parmigiano e gelato: è bresciano uno dei migliori pizzaioli del mondo

Bellissima da vedere, buonissima da gustare: la pizza preparata dal bresciano Roberto Minelli, con l'aiuto dello chef Michele Lasco, ha conquistato l'ambito podio del Campionato Mondiale della Pizza di scena la scorsa settimana a Parma.

Un terzo posto che non ha certo stupito il titolare della pizzeria 'Prati Verdi' di Pontoglio, che è ormai un habitue delle medaglie e dei premi: nel 2016 si era classificato secondo, nel 2017 aveva invece conquistato l'oro nella categoria Piazza a 2, sempre in tandem con il cuoco bresciano, e amico, Michele Lasco.

Quest'anno il 40enne, cresciuto tra impasti e forni a legna, ha deciso di gareggiare nella categoria pizza in teglia, distinguendosi tra gli oltre 70 concorrenti provenienti da tutto il mondo, perfino dal Giappone. In soli 30 minuti è riuscito a preparare una pizza che fa davvero venire l'acquolina in bocca.

Tanti, tantissimi, gli ingredienti: base rigorosamente bianca, farcita con lardo iberico, crema di Topinambur e Mandorle po, mozzarella, arrosto di spinacino e una spuma di parmigiano reggiano. Il tocco finale è da artisti: velette di parmigiano per dare tridimensionalità, gelato gourmet al rosmarino e un'emulsione di dragoncello.