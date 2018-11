Carne al sangue e patate fritte: in arrivo maxi-steakhouse a due passi dal centro

Picanha e Black Angus, tagliata e controfiletto: e poi hamburger, alette di pollo, patatine fritte, dolci in salsa americana e non solo. Pancia mia, fatti capanna: come scrive Bresciaoggi a Desenzano del Garda è partito il conto alla rovescia per la nuova maxi-bisteccheria a marchio Roadhouse Grill, che dovrebbe aprire entro il prossimo Natale all'angolo tra Via Marconi e Via Andreis, alle porte della città e a due passi dal centro.

I lavori procedono spediti: fanno parte del considdetto “Comparto Marconi”, piano urbanistico approvato una decina d'anni fa e che in poco più di un anno di cantiere ormai vede il traguardo. La nuova steakhouse occuperà una superficie di oltre 600 metri quadrati: sarà il sesto ristorante Roadhouse nel raggio di una quarantina di chilometri, dopo i locali di Brescia, Affi, San Giovanni Lupatoto, Verona e Curtatone.

Il nuovo locale sarà attrezzato con una cinquantina di posti auto di pertinenza: ai 600 mq del ristorante si affiancheranno altri 3000 metri quadrati di spazi commerciali e direzionali, e quindi dedicati a negozi e uffici (anche se sembra ormai certa la futura “apparizione” di un bar gourmet).