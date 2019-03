Polpenazze: Sapori in viaggio, secondo appuntamento dedicato all’Irlanda

Pasquale Tozzi organizza, nell’ambiente intimo e famigliare della propria casa e dei suoi locali (via Zanardelli, 10), dieci esclusivi appuntamenti dedicati alle culture enogastronomiche del mondo. Cina, Irlanda, Giappone, Italia, Spagna, Francia, Messico, Stati Uniti e Finlandia, questi i paesi rappresentati nella rassegna organizzata dallo Chef e ai quali sarà dedicato un’evento per celebrarli nel giorno di alcune delle loro feste più importanti. Dopo il primo appuntamento dedicato alla Cina dove si è registrato il tutto esaurito sabato 16 marzo dalle ore 18.00 l’aperitivo vuol celebrare l’IRLANDA. In collaborazione con Birrificio Magis di Desenzano del Garda (Via Calamar, 14) si potranno gustare 5 diversi tipi di birra e il buffet sarà un omaggio all’isola di smeraldo con fish & chips, hamburger, Irish stew, dolci e molte altre specialità. La collaborazione tra Pasquale Tozzi e Birrificio Magis nasce dalla volontà di esaltare le produzioni gardesane valorizzandone i prodotti con i giusti abbinamenti. La festa di San Patrizio, patrono irlandese, si celebra ogni anno non solo sull’isola ma anche in tanti altri paesi. Dalla metà dell’ottocento la diffusione delle festività irlandesi è cresciuta esponenzialmente, le tradizioni sono state esportate dalla massiccia migrazione causata da una grande carestia e per questo motivo i festeggiamenti avvengono in molte zone del mondo. Da Boston a Chicago, dove il fiume omonimo viene tinto di verde, da Toronto a Buenos Aires, fino all’estremo Oriente con Tokyo e negli ultimi anni in molti paesi europei.

Gli altri appuntamenti saranno: GIAPPONE: domenica 14 aprile ore 19.30 ITALIA: domenica 9 giugno ore 11.30 SPAGNA: domenica 23 giugno ore 18.00 FRANCIA: domenica 14 luglio ore 19.30 ITALIA: giovedì 12 settembre ore 19.30 MESSICO: sabato 12 ottobre ore 19.30 STATI UNITI: domenica 24 novembre ore 12.30 FINLANDIA: domenica 15 dicembre ore 16.00 Pasquale Tozzi commenta così gli eventi in programma: “questa rassegna enograstronomica mi entusiasma molto. La prima serata dedicata alla Cina mi ha permesso di portare un po’ d’Oriente nel nostro piccolo paese e con l’aperitivo irlandese avremo modo di rivolgerci ad un altro tipo di clientela con prodotti totalmente diversi. È proprio questo lo spirito dell’iniziativa! Oggi il mondo è veramente piccolo, in poche ore si possono attraversare oceani e continenti; la mia volontà è quella di invertire la rotta. Non siamo noi a spostarci ma è la cucina che si trasferisce tra le mie mura. I miei piatti saranno ispirati alla tradizione del paese, i prodotti di prima scelta e il tutto lo vivremo in un ambiente famigliare e intimo”

