Zio Alfred, il re dello spiedo bresciano d'asporto apre la sua osteria

Il re dello spiedo bresciano d'asporto avrà il suo castello. Apre a Lonato del Garda l'Osteria di Zio Alfred, il noto spiedatore Alfred Poli da sempre specializzato nella cucina dello spiedo originale della Val Sabbia. Il nuovo locale si trova in via Parolino 2, nella sede dell'ex trattoria "Da Achille". L'inaugurazione è in programma giovedì 4 ottobre alle 19, con brindisi e rinfresco offerti dalla casa.

Non solo spiedo d'asporto, dunque. Ora si potrà gustare le prelibatezze della cucina bresciana anche all'interno dell'osteria. Vino, formaggi e prodotti del territorio, ci sarà anche un menù "all inclusive" da 25 euro: dagli antipasti al caffè (e pure il vino rosso), sarà tutto compreso nel prezzo.



Per mangiare sul posto sarà comunque necessaria la prenotazione, perché lo spiedo è buono appena fatto e non si cucina certo in 10 minuti. Per chi fosse interessato a provare la grande novità culinaria del Basso Garda, questi sono i numeri a cui rivolgersi: 0309130558, 3356953552, 3406991577 (si può già prenotare). Il locale resterà aperto da martedì a sabato dalle 19 alle 24, domenica a pranzo.