Torte glassate e brioches ripiene: le pasticcerie più golose per il Gambero Rosso

Di certo è una delle guide più attese (e più golose): anche quest'anno non ha deluso le aspettative, consacrando l'artigianato dolciario bresciano tra i migliori d'Italia. Non solo per la conferma al vertice, in testa alla classifica fin da quando la guida viene pubblicata, dell'inossidabile Iginio Massari, ma per le tante novità e le new entry di rilievo, un nuovo locale nella “top” di gamma del settore, il Premio Novità dell'anno a due giovanissime gardesane.

Sono questi i dettagli “nostrani” della guida Pasticceri e Pasticcerie edizione 2019 del Gambero Rosso, presentata a Roma solo un paio di giorni fa. “Per realizzare la guida abbiamo scandagliato la penisola – spiegano dal Gambero – tra province e grandi città, abbiamo assaggiato e valutato, e il risultato è una raccolta di 560 indirizzi che rappresentano (a nostro giudizio) i migliori esempi dell'alto artigianato italiano, in cui sapienza e conoscenza si coniugano a materie prime di livello, e sposano creatività e tradizione”.

Non solo la pasticceria tradizionale dunque, ma il locale moderno nel senso più ampio (ma comunque raffinato) del termine. E quindi lo spazio pasticceria ma anche le colazioni, i pranzi e gli aperitivi, le proposte innovative. “Si è affermato il culto del buono e del bello, come binomio vincente e indissolubile, le forme e le geometrie perfette, l'accostamento impeccabile e la sperimentazione. Ma la cura del dettaglio si estende anche al contenitore, sempre più accattivante e all'avanguardia”.