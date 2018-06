Camionisti in Trattoria: Chef Rubio al Folzone di Lonato

La cucina vera, di sostanza e di tradizione. È quella che il celebre Chef Rubio ricerca attraverso il suo programma televisivo "Camionisti in trattoria". Lo chef, infatti, in ogni puntata si lascia guidare dai camionisti, per scoprire i luoghi dove si mangia bene, in abbondanza e spendendo il giusto. Un modo anche per scoprire se è vera la leggenda, secondo la quale i luoghi dove si fermano a mangiare i camionisti sono sempre i migliori.

Nel quinto episodio della prima serie di questo programma in onda sul canale Dmax, Chef Rubio è passato in zona lago di Garda fermandosi a mangiare anche in una trattoria bresciana: è il celebre Folzone di Lonato, famoso in tutto il Nord d'Italia per il suo carrello dei bolliti.

Un ristorante che ha scritto pagine di storia lonatese al ritmo di fiaschi di vino, bolliti, mostarde, tortelli e tante altre leccornie della cucina padana. La visita di Chef Rubio è arrivata appena in tempo, visto che il titolare del Folzone, Stefano Molinari, è pronto a traslocare e a inaugurare la nuova sede.