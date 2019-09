Le torte di Giada protagoniste di "matrimonio a prima vista"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In occasione del ritorno in tv di “Matrimonio a prima vista“, mercoledì 4 settembre, in prime time sul canale Real Time, la bresciana Giada Farina è stata protagonista con una delle sue creazioni, firmata Le Torte di Giada, realizzata per una delle coppie convolate a nozze in una delle puntate del famoso programma televisivo.

Nella trasmissione, che racconta l’esperimento sociale in cui 6 single, supportati da un team di esperti, scelgono di sposarsi con perfetti sconosciuti, è stata registrata una puntata nel meraviglioso scenario di Villa Mazzotti a Chiari, in provincia di Brescia, dove si sono celebrate le nozze di Fulvio e Federica, una delle coppie di questa edizione. Fulvio Amoruso, addetto alla logistica di 32 anni, viene da Castiglione della Pescaia (Grosseto) ed è un uomo dai gusti semplici e tradizionali. Federica Majorano ha 30 anni, origini nel sud Italia ma proveniente da Arluno, in provincia di Milano, è una donna indipendente e molto introversa. I due si sono incontrati per la prima volta davanti all’altare. Avranno alcune settimane di tempo per decidere se rimanere sposati o... cambiare idea.

Per il loro ricevimento, organizzato dalla wedding planner Kreativa Eventi di Emanuela Florio, è stata scelta una torta nuziale davvero d’eccezione: una creazione di Giada Farina, decoratrice e pasticciera, titolare de Le Torte di Giada. La torta, a piani, con colori e toni che sfumavano dal bianco al rosa, presentava un rouge in pasta di zucchero con topper di roselline vere, interno in morbido pan di spagna con crema chantilly, una mousse di frutti di bosco ed un cuore di cioccolato belga.

Giada Farina è pioniera del Cake Design in Italia, da quando nel 2010 decise di aprire a Brescia il primo laboratorio dedicato alle decorazioni in pasta di zucchero, creando torte a piani monumentali e Wedding Cake, con decori artistici di particolare cura e dal grande impatto visivo. Professionalità e creatività le hanno permesso, negli anni, di ottenere riconoscimenti importanti, come il Premio Ascom per l’innovazione nel commercio, il Premio Franciacorta in Bianco e l’Award di Italia a Tavola-Fipe per l’innovazione nella comunicazione in campo enogastronomico.

Le sue creazioni già in passato hanno conquistato il cuore e il palato non solo di Papa Francesco ma anche di tantissimi personaggi dello sport e della musica italiana (e non solo), come Alessandro Del Piero, Alvaro Soleir, I Soul System, i Pooh, Santiago De Martino. figlio di Belen e Stefano e molti altri ancora… Con “Matrimonio a prima vista” il suo talento artistico è approdato anche in tv, consacrando la giovane pasticciera tra le migliori Cake Designer d’Italia. http://www.tortedigiada.com