Casting per il programma 'Chef stars'

Parte la selezione per il casting del format Tv "Chef Stars", una gara tra giovani talenti professionisti di cucina gourmet.



Dietro il progetto c' è Aquolinae (Scuola di gusto e cucina), la Incommunications, col noto giornalista e produttore bresciano Fabio Arrigoni

Il format, essendo ideato da Aquolinae, conterrà particolari pensati da professionisti in cucina ed attenzioni specifiche rivolte proprio al mondo della ristorazione, dell'HO.RE.CA e non solo a quello televisivo.



Valorizzando ristoranti, hotel e prodotti del territorio, si creerà una squadra di lavoro di giovani talenti che in "Cucine Alte" troveranno il loro riferimento e professionisti chef che resteranno i loro tutor, anche a telecamere spente.



Infatti, i giovani che supereranno la sfida, vinceranno anche un corso di formazione con lo Chef Executive Paolo Bertholier di un noto hotel stelle.



L'intento e la volontà della fondatrice di Aquolinae, Wilma Zanelli, è quello di valorizzare i giovani, evitando la fuga di padelle all'estero, che mai, come in questo periodo stiamo vivendo profondamente.



Oltre a giovani talenti de cuisine, nel format tv (che andrà in onda in nazionale), saranno inseriti: butler, sommelier, pasticceri e personale di sala (questo selezionato dal sommelier Fisar Andrea Busso).



Alle preselezioni del casting sono chiamati tutti i giovani talenti, nonchè gli Executive che verranno inseriti come Tutor. "Chef Stars", non abbandonerà i suoi talenti, offrendo anche oppurtunità lavorative ed esperienze di qualità.



I giovani talenti (che non dovranno superare i 33 anni di età) dovranno inviare una foto a mezzo busto, una delle proprie creazioni in cucina o di pasticceria, una lettera di presentazione, inserendo se hanno già partecipato ad altri concorsi o gare al seguente boxmail: cucinealte@gmail.com



Per i tutor Chef, non ci sono limiti di età. Elementi imprescindibili sono: empatia, simpatia, alta professionalità, esperienze lavorative di spessore, fotogenia.