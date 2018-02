Trismoka Challenge: il nuovo talent show dedicato al caffè

A Golositalia (Montichiari) torna l’appuntamento con Trismoka Challenge: l’evento annuale con cui Trismoka, la torrefazione bresciana in prima linea nel diffondere la cultura del buon espresso, celebra l’arte italiana del caffè. Per l’edizione 2018 Trismoka ha rinnovato il format dell’evento – passando da gara di qualificazione del Campionato Italiano Barisi e Caffetteria ad uno spettacolare talent show – e la scelta dei concorrenti, selezionati esclusivamente tra gli studenti delle scuole alberghiere.

Trismoka Challenge 2018 si propone come un palcoscenico per i migliori giovani talenti del caffè, che avranno l’occasione per mostrare le proprie abilità ai baristi e agli imprenditori della ristorazione che visiteranno la fiera. Nei pomeriggi del 24, 25 e 26 febbraio (dalle 14 in poi, all’interno dello stand Trismoka a Golositalia), il pubblico potrà assistere a 12 esibizioni di veri artisti, che si sfideranno nella preparazione di espressi, cappuccini e bevande creative, a base di miscele e caffè monorigine provenienti dalle migliori coltivazioni del mondo. In giuria, Germano Bana di Vini e Cucina Bresciana, Chiara Corti del Giornale di Brescia, Lara Lonati del Gruppo Netweek ed Elena Benzoni, food blogger con una vera passione per il caffè. A loro il difficile compito di assegnare i tre titoli in palio: miglior giovane talento del caffè della Trismoka Challenge 2018 (Trofeo Gino Uberti), miglior cappuccino realizzato (Trofeo Re Cappuccio) e miglior ambasciatore digitale dell’arte del caffè (Coffee Digital Ambassador).

“Nel nostro settore, possiamo promettere la massima qualità in tazzina, solo se il torrefatore e il barista lavorano in sinergia per un obiettivo comune – spiega Paolo Uberti, patron di Trismoka –Per questo motivo assistiamo i nostri baristi con la stessa cura che dedichiamo alla tostatura dei nostri chicchi. Siamo a fianco dei migliori baristi d’Italia, premiati al SIGEP di Rimini. Ed investiamo sui giovani talenti delle scuole, che saranno i baristi di domani. La Trismoka Challenge di quest’anno sarà dedicata interamente a loro: vogliamo offrirgli l’opportunità di mostrare, ai professionisti del settore che visiteranno Golositalia, l’arte che hanno imparato, con i loro insegnanti ed i nostri trainer”.