La nuova stella della ristorazione bresciana: l'avventura de "La Porta Antica"

Il ristorante La Porta Antica di via Quarto dei Mille, angolo Via Bezzecca in zona Campo Marte, gestito dal giovane (e già stellato) chef Augusto Valzelli si prepara a celebrare il suo primo compleanno, il suo primo anno di attività: la data ufficiale dell'inaugurazione risale infatti al 28 aprile del 2017. Insomma, manca davvero poco.

Un'avventura riuscita eccome quella del giovane Valzelli, classe 1991 e già noto a livello nazionale e non solo, in campo per anni allo storico ristorante Agrodolce di Imperia, di cui lui era diventato il “capitano” meritandosi (alla grande) l'eredità di un altro grande chef, Andrea Sarri.

Proprio in Liguria Valzelli si era guadagnato la sua Stella Michelin, riconoscimento che porterà con sé tutta la vita e che spera di guadagnarsela anche a Brescia. La città che è sempre stata la sua casa, lui che appunto è originario di Campo Marte (dove oggi lavora) e che ha studiato al Mantegna, ha mosso i primi passi (in cucina) a Gussago.