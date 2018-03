Grande Gianluca: un pizzaiolo bresciano tra i 200 migliori al mondo

Una bella soddisfazione per la gastronomia camuna, e bresciana in generale: il pizzaiolo Gianluca Zorzi, titolare della PizzCamì di Borno, a soli 30 anni è già stato inserito nella prestigiosa guida “Pizza in the World Talent Story”, che verrà presentata la prossima settimana (il 12 marzo) a Napoli, la patria e la terra dell'alimento tra i più noti e consumati al mondo.

Lo scrive Bresciaoggi: Zorzi è nato e cresciuto in Valcamonica, negli anni si è guadagnato un posto di prestigio nella gastronomia di settore. Crea e sforna pizze per i suoi (tanti) clienti, ma non zolo: il 30enne bresciano è anche un “istruttore pizzaiolo” riconosciuto, diplomatosi alla Pizza News School di Trani.

La sua PizzCamì (che gestisce insieme alla compagna) è aperta da pochi anni ma in paese e non solo è già diventato un must. Complici le sue pizze speciali, la più celebre è l'Alpina con pasta di segale, crema di asparagi, funghi, salsiccia e formaggi locali, e i suoi impasti, ce n'è pure uno alla canapa, oltre al ricco menu che comprende primi e secondi piatti, hamburger, birre artigianali, vini della Valcamonica.

Tra un pomodoro di Pachino e una pizza “Vecchia Napoli”, tra una “Burger Pizza” e un'immancabile Friariella, Zorzi è stato inserito nell'elenco dei 200 pizzaioli più influenti o comunque da tenere d'occhio per la guida Pizza in The World. Come dice lo stesso sottotitolo, una vera “Talent Story”, una storia di talenti di cui Zorzi è uno dei protagonisti. E il 12 marzo anche a Borno sarà festa.