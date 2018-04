Oli bresciani tra i migliori d’Italia: la nuova guida del Gambero Rosso

Ci sono anche tanti oli bresciani, del lago d’Iseo e del lago di Garda, sulla nuova guida Oli d’Italia del Gambero Rosso, che verrà presentata ufficialmente nel corso di Sol&Agrifood, la rassegna internazionale dell’agroalimentare di qualità in scena come sempre a Verona in contemporanea con Vinitaly, al via il 15 aprile prossimo.

La guida è stata realizzata in collaborazione con Unaprol, l’Unione nazionale dei produttori di olive nata nel lontano 1966, ormai più di mezzo secolo fa: all’interno del prezioso volume sono citate ben 476 aziende di tutta Italia, con 743 oli recensiti, 20 premi speciali, 1500 indirizzi per mangiare, comprare e dormire nei dintorni delle aziende olearie.

Tanti bresciani, dicevamo, anche tra quelli che si sono meritati i riconoscimenti più ambiti. Per quanto riguarda le Tre Foglie, il massimo del punteggio, sono solo quattro gli oli lombardi in graduatoria: due dal lago di Lecco, poi il Monocultivar Casaliva di Comincioli (Puegnago) e il Nepos Monocultivar Sbresa di Maurizio Ribola, da Montisola.