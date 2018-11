Panini e patatine tutti i giorni, tutto l'anno: nuova maxi-hamburgeria in arrivo

Conto alla rovescia, salvo imprevisti: poco più di un mese e a Lonato aprirà il nuovo Burger King. Una maxi-hamburgeria da oltre 600 metri quadrati, aperta sette giorni su sette e per tutto l'anno, festività comprese, con orario prolungato (fino alle 5 del mattino) il mercoledì e nel fine settimana. L'operazione è gestita dalla Arilica F&B di Peschiera del Garda, la società che detiene l'esclusiva per i franchising a marchio Burger King in provincia di Brescia, nel Veronese e nel Mantovano.

Il nuovo locale sta prendendo rapidamente forma nell'area commerciale in costruzione che sta proprio di fronte al Leone (e che una volta terminata ospiterà vari negozi): una posizione strategica, a meno di due chilometri di distanza dallo storico ristorante McDonald's della Perla di Desenzano, è appunto di fronte all'altro fast food McDonald's presente invece al Leone.

I tempi dell'apertura sono già programmati: l'inaugurazione è prevista per sabato 8 dicembre, per il ponte dell'Immacolata. La società ha reso noto che a fronte di alcune assunzioni già confermate, le posizioni lavorative ancora aperte non mancano: per eventuali candidature, il curriculum va spedito online (info sul sito arilicafandb.it).

Sarà il nono locale a marchio Burger King gestito dal gruppo, il sesto nel Bresciano dopo quelli di Castenedolo (il primo ad aprire), Castelmella, Concesio, Manerba e Rovato. Anche a Lonato un testa a testa tra fast food, come già da tempo accade in Valtenesi (dove c'è anche un McDonald's, a Raffa di Puegnago).