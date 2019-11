Spariscono i cavi di rame dei lampioni e il paese rimane al buio

Rubano i cavi di rame dei lampioni e il paese rimane al buio: è successo a Zone, dove ormai da una settimana i residenti di Via Aldo Moro e Via Sebina sono senza luce sulla strada. Il colpo sarebbe stato portato a termine da una banda di professionisti nella notte tra mercoledì e giovedì scorso.

I banditi si sono portati via più di un chilometro di fili di rame, quelli appunto utilizzati per “trasportare” la corrente della pubblica illuminazione. Un colpo da oltre 10mila euro. Nei prossimi giorni sono attesi gli interventi di sistemazione, da parte del Comune.

Nel frattempo, sull’accaduto, stanno già indagando i carabinieri. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in paese. I ladri di rame probabilmente erano in quattro: sarebbero entrati in azione dopo mezzanotte, poi almeno un paio d’ore per portare a termine il colpo.