Investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce: è in gravi condizioni

Venerdì mattina, un 88enne (D.F. le iniziali) è stato investito sulle strisce pedonali in via Costa a Zocco di Erbusco. L'anziano signore stava attraversando la strada spingendo una carriola a pochi metri dalla sua abitazione. Ad investirlo è stata una Renault Clio: al volante c'era un suo compaesano, che si è subito fermato per prestare soccorso.

Dopo le cure sul posto dei sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, è stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con numerose fratture tra cui quella al bacino. Nella piccola frazione tutti fanno il tifo per lui.