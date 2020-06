Il dramma di Elena, stroncata dalla malattia: era la mamma di tre giovani figli

Elena Bompieri ha lottato contro una terribile malattia, ma alla fine si è dovuta arrendere alla giovane età di 44 anni. Abitava a Volta Mantovana, ma era conosciuta in tutta la zona del Basso Garda in quanto titolare - insieme al marito - dell'agriturismo Corte Petacchi.

Oltre al marito, Carlo Pasini, lascia nel dolore la madre Lorena e i suoi amati figli: Caterina, Giovanni ed Emanuele. Le esequie si terranno venerdì 26 giugno alle 15.45, partendo dall’abitazione in via dei Boschi 3 per la Chiesa di Volta Mantovana. Al termine della messa, il feretro verrà poi portato al tempio crematorio.

Sui social, intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio per Elena e la sua famiglia: "Ora veglia sui tuoi tesori", "Una perdita enorme", "Ci sono situazioni in cui non si sa cosa dire. Parole che purtroppo non servono a niente. Ciao Elena, avevo sperato tanto che tu potessi farcela".