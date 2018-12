Freddo polare in classe, ragazzi nel parcheggio con le coperte

Studenti al gelo a Vobarno: armati di coperte, mercoledì mattina, si sono riversati nel parcheggio per protestare (simbolicamente ma non troppo) per il malfunzionamento del riscaldamento a scuola, all'istituto Perlasca. Alcuni dei 700 ragazzi che frequentano la scuola superiore hanno “occupato” il piazzale per sollecitare l'intervento di un tecnico: da giorni alcuni caloriferi sarebbero freddi.

Studenti e insegnati costretti a indossare cappotti e guanti durante le lezioni: un disagio che colpirebbe soprattutto chi frequenta le aule della nuova palazzina di tre piani. La segreteria della scuola avrebbe già segnalato il disguido alla Provincia, ente a cui spetta gestire (e finanziare) eventuali interventi di “recupero”, ma nessun tecnico avrebbe mai varcato i cancelli dell'istituto. Così gli studenti hanno deciso di 'scioperare' e riversarsi nel parcheggio per velocizzare un intervento risolutivo.

Un problema ciclico, pare, quello del gelo polare in classe: ogni inverno gli studenti e i professori sarebbero costretti a fare i conti con il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento.