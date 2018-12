Notte di paura: fuga di monossido, intera famiglia finisce in ospedale

Notte di paura a Vobarno, dove un'intera famiglia è rimasta intossicata da una fuga di monossido di carbonio. Per fortuna i quattro componenti della famiglia si sono accorti delle esalazioni prima di andare a dormire: sono riusciti a mettersi in salvo e a dare l'allarme, attorno alle 23, limitando le conseguenze.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, giunti a bordo di diverse ambulanze. Dopo le prime cure sul posto, tutti i 4 congiunti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Stando alle prime informazioni trapelate nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

All'origine dell'intossicazione ci sarebbe il malfunzionamento del caminetto presente nell'appartamento. Per capire con certezza cosa abbia provocato la fuga di gas velenoso, e potenzialmente letale, bisogna però attendere i risultati degli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco e dai carabinieri.