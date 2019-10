Si accascia sul volante mentre esce dal cancello di casa: grave una donna

Aveva appena messo in moto la sua auto e stava uscendo dal cancello della sua abitazione, quando è stata colta da un malore improvviso. Vittima una donna di 63 anni: si è accasciata sul volante proprio mentre cercava di immettersi in via Roma a Vobarno. Non sarebbe nemmeno riuscita a chiedere aiuto: sono stati alcuni passanti ad accorgersi che l'automobilista era intrappolata nell'abitacolo, priva di sensi.

Istanti concitati, quelli vissuti poco dopo le 7.30 di martedì mattina: mentre veniva lanciato l'allarme, chi ha assistito alla drammatica scena ha cercato di aiutare la donna rompendo il finestrino del lato passeggero. Sul posto il 112 ha inviato un'ambulanza e un'automedica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale che ha ricostruito l'accaduto.

La 63enne è stata rianimata sul posto e poi trasferita d'urgenza, a bordo di un'autolettiga, all'ospedale di Gavardo. Le sue condizioni sarebbero critiche: è infatti stata ricoverata in codice rosso.