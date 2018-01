Tragedia sfiorata in rotonda: ragazzi volano fuori dall’autobus in corsa

Schiacciati dalla troppa ressa contro la portiera, sbalzati sull’asfalto dopo una curva: questa l’incredibile disavventura (per fortuna senza gravi conseguenze) capitata a due ragazzi di 15 anni che erano a bordo dell’autobus della Sia che dall’Itis Perlasca di Vobarno li stava riportando a casa. Dell’incidente ha scritto Vallesabbianews.

Tutto è successo nel primo pomeriggio di martedì: i ragazzi erano a bordo del mezzo della Sia, come sempre pieno fino all’ultimo posto e anche oltre, con tanti studenti in piedi. Tra di loro anche il ragazzo e la ragazza che verranno poi letteralmente sbalzati sull’asfalto.

Una gran brutta botta: non ci sarebbero gravi conseguenze, tutti e due sono tornati a casa. Ma la ragazza è stata accompagnata in ospedale in giorno successivo per i dolori, non si conoscono invece al momento le condizioni del coetaneo che è caduto con lei.