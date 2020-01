Paura in strada: donna aggredita da un cane finisce in ospedale

Aggredita e azzannata da un cane mentre camminava per strada. È quanto accaduto martedì mattina a una donna di 50 anni, mentre percorreva a piedi via Provinciale a Vobarno.

L'allarme è scattato poco dopo le 8.30 e sul posto si è precipitata un'ambulanza: la donna avrebbe rimediato diverse ferite, tanto che si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Gavardo. Le sue condizioni non sono gravi, per fortuna: è stata ricoverata in codice giallo.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, che al vaglio dei carabinieri di Salò intervenuti per gli accertamenti di rito e per raccogliere la testimonianza della donna. I militari hanno già avviato le ricerche del proprietario del cane, che, a quanto pare, non era al guinzaglio e girava liberamente per il paese. Seguiranno aggiornamenti.