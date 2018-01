Centrato da un tir, pericolante il cavalcavia sulla Provinciale: chiuso al traffico

Centrato in pieno da un camion, adesso il cavalcavia della Falck a Vobarno (in Via della Ferriera) è a rischio: in queste ore è in programma un sopralluogo per verificarne le condizioni, ma le premesse sono tutt’altro che ottimistiche. Sarebbe stato infatti irrimediabilmente lesionato dal passaggio di un mezzo pesante, con un carico troppo alto e che nel colpirlo avrebbe danneggiato i tiranti in acciaio che lo sostengono.

Del camionista nessuna traccia: nonostante l’incidente e il danno provocato non si è fermato, si è allontanato e ora lo sta cercando la Polizia Locale (anche con l’ausilio delle telecamere). E’ stato un residente della zona a dare l’allarme, venerdì intorno alle 18 dopo aver sentito un gran boato.

Da allora e fino a nuovo ordine quel tratto di strada sarà interdetto al traffico, per motivi di sicurezza. Disagi a ranghi ridotti per gli automobilisti, in fondo non è una strada così trafficata, ma il problema rimane. E pare sarà davvero difficile da risolvere.