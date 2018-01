Giovanissimo nasconde la "maria" nel fienile: i cani antidroga la trovano

I sospetti erano più che fondati, tanto che per coadiuvare i carabinieri della locale stazione nella perquisizione, è stata chiamata una unità cinofila antidroga proveniente da Orio al Serio. È accaduto a Vobarno, dove un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per spaccio.

I sospetti dei militari a carico del 22enne - già noto alle forze dell'ordine - sono diventati certezza quando il cane impegnato nella perquisizione ha puntato il fienile. Una volta che gli agenti hanno raggiunto il nascondiglio, hanno trovato la bellezza di 700 grammi di marijuana, evidentemente detenuta non per scopi terapeutici.

La droga era conservata in sacchetti trasparenti pronti per la vendita: inevitabile l'arresto del giovane, sottoposto ad obbligo di firma e dimora in attesa dell'udienza processuale.