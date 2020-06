Camion perde il carico: strada invasa da fanghi e liquami, tanfo insopportabile

Ancora una perdita in strada di gessi di defecazione. A pochi giorni dal caso di Acquafredda, un nuovo episodio si è verificato a Visano verso mezzogiorno di lunedì. Il camion ha perso un'enorme quantità di materiale maleodorante lungo via Isorella, sembrerebbe a causa di un problema al portellone del cassone. Era diretto nel Mantovano, dopo aver caricato i fanghi da una ditta di Calvisano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto e i responsabili si sono fermati in attesa dell'arrivo della Locale. Per pulire il manto stradale ci sono volute circa due ore. Risibile, come al solito, sarà la multa riservata ai trasportatori: arriverà a un massimo di 200 euro per lo spargimento e il conseguente imbrattamento della carreggiata.