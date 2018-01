Rimorchio perde il carico in strada: paese sommerso dalla puzza

Perché qualcuno ha deciso di trasportare alle sette di mattina di un giorno festivo un carico di liquame e fanghi organici? Dove era diretto il conducente del mezzo? Sono queste le domande alle quali si cerca una risposta a Visano, nella Bassa, un paese che nel giorno dell'Epifania si è svegliato assediato dal tanfo.

Ieri, di prima mattina, un operatore a bordo del suo trattore stava percorrendo via Kennedy, la strada che collega Visano con Isorella, quando il rimorchio ha iniziato a riversare sull'asfalto liquame e fanghi organici maleodoranti. I residenti della zona si sono accorti praticamente subito del problema e si sono riversati in strada per cercare una spiegazione alla puzza.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri di Isorella e i colleghi del Radiomobile di Desenzano. Assieme a loro anche il primo cittadino, Francesco Piacentini e alcuni tecnici dell'Arpa che hanno prelevato un campione dei residui riversati in strada. Come raccontato dal quotidiano Bresciaoggi, al conducente del mezzo è stata staccata una multa salata, ma ora si cercherà di capire dove fosse diretto il carico per verificare eventuali intenzioni di smaltimento illecito.