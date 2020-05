Ha insegnato a centinaia di bambini: morta storica maestra

Virle. Se n'è andato un volto impresso nella mente di centinaia di ex alunni. Bruna Begotti, maestra per decenni della scuola elementare del paese, si è spenta all'età di 92 anni. Il lutto ha colpito l'intera comunità, che si è stretta nel ricordo dell'insegnante che, con passione, ha instillato per tanto tempo l'amore per lo studio ai suoi giovani studenti.

Diverse generazioni di rezzatesi hanno infatti imparato a leggere e a scrivere seguendo le indicazioni della maestra Bruna, che ha saputo ritagliarsi un posticino anche nel cuore dei colleghi, che ora la ricordano con affetto. Una carriera lunghissima: ben 40 anni d'insegnamento, sempre alle elementari di Virle Treponti. Una vera e propria istituzione.

La maestra Bruna ha lasciato nel dolore i figli Alessandro e Gabriele. Decine e decine i messaggi di cordoglio espressi dalla comunità: "Nella tristezza del momento, vi siamo vicini con la preghiera", scrive Lucia. Le esequie sono state celebrate stamattina nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.