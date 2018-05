Sulla ciclabile è allarme "pianta killer": brucia la pelle e può rendere ciechi

Lo sgradito ritorno della Pànace di Mantegazzi, nota anche come Pànace gigante (nome scientifico Heracleum mantegazzianum): a Vione è di nuovo emergenza, con tanto di ordinanza firmata dal sindaco Mauro Testini che non solo ha fatto delimitare l'area dove la pianta si è nuovamente sviluppata, ma ne vieta l'avvicinamento per gli elevati rischi alla salute anche umana.

Lo scrive Bresciaoggi: in gergo la Pànace gigante è chiamata anche “pianta killer” per le sue infiorescenze velenose, in grado di provocare danni anche permanenti alla pelle e agli occhi. Nel dettaglio, si tratta di una pianta erbacea di grande dimensioni, che può raggiungere perfino i 5 metri di altezza.

Si diffonde rapidamente, ed è pericolosa anche dal punto di vista della biodiversità perché “uccide” la vegetazione indigena. E' da tempo considerata una “specie aliena invasiva”, che crea un sacco di problemi: solo in Germania, ad esempio, vengono spesi quasi 50 milioni di euro l'anno per la sua eradicazione.