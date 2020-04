Notte di terrore, agguato dell'orso: entra in cascina e sbrana due pecore

Non potevano mancare gli orsi, nei giorni in cui gli animali si stanno riprendendo i loro spazi, un po’ in tutta l’Italia urbanizzata (e oltre). Quasi ai confini bresciani, in provincia di Trento, a Cavedago il “solito orso” (che in tanti in paese e dintorni hanno già visto) è arrivato in pieno centro abitato, solo poche notti fa, probabilmente in cerca di cibo.

Ma è ancora più inquietante l’avvistamento in differita (nel senso che si sono trovate solo evidenti tracce) in località Saline, frazione di Canè a sua volta frazione di Vione, in Valle Camonica. Come scrive Bresciaoggi, è qui che un orso affamato si sarebbe avvicinato alla cascina di un residente, un paio di notti fa.

L’animale avrebbe raggiunto il recinto esterno, e avrebbe “rapito” e sbranato due pecore, lasciando come detto evidenti segni del suo passaggio: non solo le inequivocabili orme sulla neve, ma pure la carcassa di uno dei due ovini scomparsi. Dell’accaduto se ne sta occupando la Polizia Provinciale.