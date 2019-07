Grave malore in montagna, si accascia a terra e muore

Si è concluso nel peggiore dei modi l'intervento del Soccorso alpino iniziato dopo le 9.30 di giovedì mattina in località Premia a Vione, in alta Valcamonica, a circa 1250 metri di altitudine. L’uomo, trovato privo di sensi, è infatti deceduto a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto. Si tratta di un 47enne.

Il Soccorso alpino non interviene solo quando si tratta di infortuni he avvengono in montagna o in luoghi impervi, ma anche quando è necessario supportare l’équipe dell’eliambulanza A bordo dell’elicottero, che decolla da una delle basi lombarde per raggiungere anche luoghi in alta quota, c’è sempre un tecnico di elisoccorso, abilitato per calarsi con il verricello per raggiungere la persona ferita e, se richiesto, o per assistere il personale sanitario.