Schiacciato dall'albero che stava tagliando: soccorso dall'eliambulanza

Un uomo di 82 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato dall'albero che stava tagliando. L'incidente è avvenuto verso le 17 di giovedì in località Cima Bleis, a Vione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato l'uomo dal tronco, i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e i carabinieri di Ponte di Legno. In un primo momento si è temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato anche l'eliambulanza.

L'allarme e successivamente rientrato: l'anziano avrebbe riportato seri traumi agli arti inferiori, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure pestare in loco, è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo.