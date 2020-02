Notte di terrore: violentata e poi rapinata, arrestato un ragazzo di 18 anni

Non ancora maggiorenne, aveva abusato di una prostituta, poi l'aveva rapinata. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere. Il giovane è stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Darfo Boario Terme: era infatti destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla corte d'Appello di Milano.

A fermarlo, in flagranza, erano stati sempre i carabinieri, ma di Milano, città dove in una notte di ottobre del 2018 si era consumata la violenza. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzino - di origine marocchina e residente a Novara - dopo aver avvicinato una prostituta romena 33enne, abusando di lei e impossessandosi con la forza della sua borsetta.

La violenza era stata interrotta dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri: dopo l'arresto, il ragazzo, all'epoca dei fatti non era ancora 18enne, era stato trasferito in una struttura per minori della Valcamonica. Ora che la condanna a suo carico è passata in giudicato è finito in carcere, al Beccaria di Milano, dove dovrà trascorrere un anno e 8 mesi.