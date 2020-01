Per 13 anni la picchia davanti al figlio, poi ubriaco la violenta in casa

Un incubo proseguito per più di 13 anni, fatto di botte e minacce, umiliazioni ed estorsioni, violenza e paura: è rimasta in silenzio a lungo, troppo a lungo, terrorizzata per le conseguenze di quello che sarebbe potuto succedere, se avesse parlato. Finché l'ennesima goccia non è traboccata da un vaso mai così colmo, pieno di rancore e di sofferenza: ha preso forza e coraggio, e ha denunciato l'orco ai carabinieri.

La bestia è il compagno di una vita

La “bestia” stavolta, come tante altre volte, è il marito, il compagno di una vita. Entrambi originari e residenti nella Bassa, i due vivono insieme da tanti anni: hanno cresciuto, insieme, un figlio che oggi è 17enne. Ma sarebbe addirittura dal 2006, quindi oltre una dozzina d'anni fa, che la situazione in famiglia sarebbe diventata ingestibile.

Un'escalation di violenza culminata nell'ultimo anno e mezzo. Quando le botte e le umiliazioni si sarebbero fatte sempre più frequenti, quasi quotidiane. Fino al punto di non ritorno, l'epilogo (per ora) della fine di novembre: quando a seguito della denuncia della donna, sono iniziate le indagini dei carabinieri.

Maltrattamenti, violenza sessuale ed estorsione

Pochi giorni fa hanno prelevato il marito violento, l'hanno portato in caserma e interrogato: nelle prossime ore sarà interrogato di nuovo, per lui la Procura ha chiesto l'arresto e il trasferimento in carcere. E' accusato di maltrattamenti, violenza sessuale ed estorsione. Si vedrà. Intanto in quella piccola casa si cerca di ricominciare a vivere. Alla fine di un incubo che sembrava non finire mai.

Tanti gli episodi che hanno segnato una vita. Le volte, le mille volte in cui il 46enne tornava a casa ubriaco, pretendeva un rapporto sessuale, la picchiava e la insultava. O quando le avrebbe estorto i soldi, che poi avrebbe speso per alcol e sostanze stupefacenti. A carico della donna c'erano anche il mutuo e le spese di casa. Quando il marito tornava dal lavoro, era solo violenza. Anche davanti al figlio, fin da quando era piccolo.